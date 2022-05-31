台中榮總推出疫苗網路預約系統，31日中午開放民眾預約，疫苗施打對象為5至11歲學齡幼童。（摘自台中榮總網站／盧金足台中傳真）

中央流行指揮中心宣布，6月1日起在六都設置5至11歲兒童疫苗大型接種站，提供BNT兒童疫苗「隨到隨打」服務，其中，台中市地點在自然科學博物館，台中榮總31日表示，為提高施打疫苗效率及維護施打秩序，推出疫苗網路預約系統，31日中午開放民眾預約，疫苗施打對象為5至11歲學齡幼童，每天預計施打3600劑，連續五天預計施打18000劑。

台中榮民總醫院表示，配合中央防疫政策，將於6月1日在台中自然科學博物館進駐大批醫護行政人力，開啟兒童BNT疫苗大型施打站，提升防疫量能，強化兒童防疫保護力，降低父母的憂心。

為提高施打疫苗效率及維護施打秩序，台中榮總率先推出疫苗網路預約系統，於5月31日中午開放民眾預約，歡迎民眾預約，疫苗施打對象為5~11歲學齡幼童，每天預計施打3600劑，連續五天預計施打18000劑。每日施打時間為上午8時30分-中午12時30分，下午1時-5時。

市長盧秀燕對中央額外設大型接種站表示「樂觀其成」，也相信中央不會將分配給地方的疫苗抽調去大型接種站；另就過去台中設快打站的經驗，主要採小而密集的方式，一部分方便市民就近施打，另一部分避免群聚，因此建議中央於大型接種站的規畫，留意動線，避免出現大排長龍的情形。

疫情升溫，台中榮總身負重任，疫情緊張時刻，繼日前台中榮總和台中市政府合作的中央公園「PCR給藥得來速」大型篩檢站，5月20日即開始在中央公園提供合適的確診病患抗病毒藥物，大幅協助大台中市控制疫情，有效紓解民眾到醫院急診等候篩檢、看診、領藥壅塞情形，6月1日將投入BNT兒童疫苗「隨到隨打」服務。