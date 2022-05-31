環球網報導，由中國自主研製的大型滅火／水上救援水陸兩棲飛機鯤龍AG600全狀態新構型滅火機，今天在廣東珠海首飛成功。首飛活動採用現場加視頻的方式舉行，航空工業黨組書記、董事長譚瑞松，黨組副書記、總經理郝照平等集團公司領導、地方政府有關領導、客戶代表、鯤龍AG600項目參研參試單位的代表出席了首飛活動。

10時55分，由機長陳明、副駕駛孫康寧、空中機械師張雷和監控觀察員焦連躍組成的首飛機組，駕駛鯤龍AG600飛機從珠海金灣機場滑行起飛，完成等速爬升、平飛減速、鬆桿飛行、模擬進場復飛等試飛任務，在空中飛行20分鐘後平安降落，飛機狀態良好，操縱系統正常，各系統運行穩定。

鯤龍AG600飛機是為滿足中國應急救援體系和國家自然災害防治體系建設迫切需要研製的重大航空裝備，是中國首次按照民用適航標準研製的大型特種飛機，是與運20大型運輸機、C919大型客機並稱的三型國產大飛機之一。鯤龍AG600全狀態新構型滅火機的首飛成功，標誌著鯤龍AG600項目全面進入加速發展的新階段，也標誌著滅火功能型號研製取得重大突破，跨越了又一個重大項目里程碑，是中國國家自主航空應急救援裝備體系建設的重大階段性成果。

在工程化驗證階段，鯤龍AG600技術驗證機相繼實現陸上、水上、海上首飛，關鍵性能試驗試飛和汲投水滅火功能驗證試飛，突破掌握了氣水動融合佈局、高抗浪適海船體、複雜高支柱起落架等關鍵技術，為項目發展奠定了堅實可靠的技術基礎。在實用化應用階段，主要是開展全狀態新構型滅火機、救援機研製和適航取證。

此次首飛的鯤龍AG600全狀態新構型滅火機最大起飛重量60噸，最大載水量12噸，填補了中國國產大型航空滅火飛機的空白。該型機設置增壓艙，採用電傳飛控和綜合航電，配置全任務系統，相比技術驗證機具有更高安全性、更大投水量、更遠航程、更優秀的平台系列化發展能力。

鯤龍AG600計畫於2023年具備執行滅火任務能力並投入實戰應用，2024年滅火機取得中國民航適航證並交付用戶使用，2025年救援機取得中國民航適航證並交付用戶使用。