如何將學習歷程檔案準備到最好，成為當前高中生升學最大挑戰，台灣科技大學教務處製播Podcast，由學生擔任主持人訪問各系所老師們，以大學生的角度提問作為引導，讓高中職學生了解完備升學資料之道。

台科大教務長阮聖彰指出，希望透過Podcast的製播，讓選填志願的高中生、統測放榜的技職生，或是即將踏入台科大校園的同學們，以及對技職教育較為陌生的高中家長們，都能更了解台科大各系所的特色，並透過節目更深入了解台科大強調研究基礎且要求學生實作訓練扎實的教育環境。

台科大Podcast由材料系學生邱允平擔任主持人，分享了幾個節目中有趣的對談。像是化工系主任以人體的身體就像是小小的化學工廠來讓大家認識化工是什麼，或是多數老師們都認為自學能力與英文是非常重要的。

此外，許多師長們也建議同學們選科系前，可實際造訪系所、多了解系所成立的背景發展和教授們的研究內容，在學習歷程檔案的準備，則是鼓勵同學們要能有邏輯和有脈絡的呈現，可多舉一些實際例子具體描述自己的心得和想法，不要空講大道理，若是能有見地的陳述自身經驗也就不會讓審查的老師們覺得是哪邊看來或抄來的。

邱允平同學也以自身經驗和學弟妹分享，師大附中畢業的他，就讀台科大材料系、已推甄上台大。

他說，大學4年應該要能越早想好要不要繼續升學，不論是要考試或是準備推甄最好都在大一、大二的時候就先想好，才能盡早準備。另外，不要排斥任何天下掉下來的機會，把自己當作一張A4白紙，努力在這4年內把自己的履歷填滿。

邱允平說，大一時就想好要推甄，所以就會控制好自己的學分數並維持好的表現，另外也到中研院實習、參與各式活動與社團，像是擔任這次播客的主持人，也是個很難得的學習經驗和機會。

台科大Podcast首播共推出10集節目，分別介紹材料系、化工系、不分系、管院、電子、電資學士班、建築、營建、工管等系所，收聽平台在SoundOn上線( https://sndn.link/ntustalong)，亦可在KKBOX、Spotify等平台收聽。