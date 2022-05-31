台中市一名69歲何奶奶，5年多前突然發現胸部有小腫塊，她擔心是「拍瞇ㄚ」，決定放著不管，直到今年初乳房皮膚出現潰爛，只好鼓起勇氣告知家人，馬上被帶來就醫，經檢查後發現，腫瘤不僅占滿整個乳房，甚至還轉移到淋巴結，確診為第四期乳癌，所幸安排化療及全乳切除手術後，目前正穩定恢復中。

亞洲大學附屬醫院乳房外科主任吳聰明表示，何奶奶經電腦斷層檢查，右邊乳房腫瘤已經超過15公分，皮膚外觀出現潰爛，癌細胞更轉移到淋巴結。

經溝通後，決定先安排化療縮小乳房腫瘤，幸運地消除轉移至淋巴結的癌細胞，再進行切除手術，之後持續進行化療，目前恢復狀況良好，但他也直言，「若早期發現積極治療，患者可以少受點苦」。

吳聰明說，乳癌被稱為女性殺手的原因，是乳癌死亡率位居第四位，且近年來女性乳癌患者有年輕化的趨勢，35歲以下的年輕型乳癌佔9％，但其實日常生活中，只要透過自我檢測揪出病灶，經過治療後的存活率可高達九成以上，「早期發現就有機會抗癌成功」。

他提醒，乳癌發生原因通常都與激素有相關聯，危險因子包括家族遺傳、高齡產婦、喝酒、熬夜、抽菸、肥胖族群，以及長期使用賀爾蒙補充劑等，但仍有不少乳癌患者不具備這些危險因子，所以不能因而輕忽乳癌的威脅。

吳聰明強調，女性在更年期後雌激素會產生巨大變化，容易誘發乳癌，透過自我檢測加上定期篩檢及早發現治療，可以提高存活率，例如月經結束後7-11天，在鏡子前將手臂完全伸展開來，檢查乳房外觀輪廓線有沒有明顯變化，或者出現酒窩，以及乳頭有無凹陷、牽拉、變形、腫脹以及異常分泌物，

除肉眼檢查外，也須用手觸摸乳房是否有腫塊，透過四指併攏，用前3指觸摸乳房，用左手查右邊乳房，用右手檢查左邊乳房，順時針方向揉按乳頭和乳暈的下方，以及乳頭和腋窩之間的部位，如果摸到疑似乳腺有腫塊，建議盡快就醫安排超音波檢查。

吳聰明呼籲，許多患者常自恃年輕或身體沒出現大毛病，對於異狀不以為意，等到出現明顯的腫塊或潰爛，往往已經是乳癌晚期，癌細胞將會轉移到骨頭、大腦、肝臟等器官，病情相當棘手，建議務必養成自我檢測的好習慣，才不會後後悔莫及。