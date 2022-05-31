新北市政府祕書長林祐賢上午到新莊地藏庵參拜並贈匾。（新北市民政局提供）

今（31）日是新莊地藏庵文武大眾爺聖誕，新北市政府祕書長林祐賢上午代表市府前往參拜祝壽，並為民祈福，祈求合境民安，同時敬獻「保境祐民」匾額，感謝新莊地藏庵長期對於地方的付出。

林祐賢表示，新莊地藏庵建廟超過260年，秉持地藏王菩薩及文武大眾爺慈悲為懷精神，致力各項公益慈善、社會教化，去年公益捐款近500萬元，照顧新莊區各級學校、低收入戶、老人福利中心等，並設立大眾圖書館、活動中心、國樂班推廣藝文活動，滋養民眾心靈。此外，還捐贈防疫物資支持市府防疫政策，為善不遺餘力，年年榮獲本市及內政部績優宗教團體肯定。

民政局長柯慶忠表示，「新莊大拜拜」盛行百年，接連3天之文武大眾爺祭典包含暗訪、日巡及法會活動，「暗訪」從第一天下午遶行新莊押煞除穢到半夜，路線以小巷弄為主，「日巡」則是主要幹道，目的都是巡視地方保佑安寧。

柯慶忠說，暗訪、日巡的遶境活動也發展出獨特的官將首文化，不但被指定為本市民俗類無形文化資產，今年新北燈會還特別以新莊地藏庵立面樣式設計「廟埕搬戲」燈區，及6座吸睛的官將首、八家將臉譜，讓民眾遊藝其間，感受無形文化資產的底蘊，並於燈會結束後移展碧潭，持續展現傳統文化價值。