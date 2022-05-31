現行國際駕照封面僅標示「Republic of China」，日前有立委提出國際駕照應比照護照，加註放大「TAIWAN」。公路總局今日下午宣布，國際駕照將加註「TAIWAN」，7月1日上路。

外交部2020年宣布新版護照封面版本，新版護照保留「Republic of China」，但變成繞著國徽的不明顯式樣；新增的「TAIWAN」文字，字體顯眼到幾乎比「中華民國」、「護照」還大。

去年5月，多位民進黨立委呼籲國際駕照應加註「台灣」，比照護照加強識別度。綠委表示，國際駕照上頭的「Republic of China」，常被外國人誤認來自中國，甚至有攻擊事件，盼能修改和正名，要求交通部趁疫情出國人數少時，推動國際駕照正名。

公路總局表示，我國國際駕照封面加註TAIWAN方式，係加註於「International Driving Permit」上方，識別較明確，國際駕照其他格式內容並未改變。

公路總局說明，我國國際駕照互惠國家及地區有95個（美國有48州加地方），加拿大13省，經統計2017至2019年每年核發國際駕照計16萬餘件、109年起受疫情影響出國人數，每年核發3萬餘件。

申請我國國際駕照須領有我國國內駕照，最長核給3年，舊版國際駕照未達有效日期前仍屬有效，民眾無須重新申請可繼續使用。交通部已請外交部駐外單位協助說明新舊版本差異，舊版本有效期間仍可使用。