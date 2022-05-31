統一(1216)今(31)日召開股東會，通過每股配發現金股利2.7元，針對誠品信義店租約將於明年底到期，統一董事長羅智先表示，「一切按照合約走」。

統一去年營業額426億元，年成長1.8%，稅後淨利198億元，年衰退7.7%，羅智先表示，今年統一將貫徹「誠實勤道、創新求進」的經營理念，秉持取勢、明道、優術的經營方針，持續強化市場地位與競爭力，開創一個向上提升的未來。

羅智先表示，去年統一企業市值高於3,800億元，保持在台灣名列市值前20名公司，在未來的每一天，統一將持續從過去的製造專業、用心服務，內化到更深層次的風格修養及生活體驗，此外，統一也將秉持「務實勤奮、聚焦經營」的方針、「不浮躁」的態度，致力完成今年度國內市場銷售目標。

針對誠品信義店租約將於明年底到期，誠品生活董事長吳旻潔日前在自家股東會中直言，信義店的存續關鍵在統一，統一日前曾表示，這個商場有7家公司共同持分，誠品租約到期日是明年底，雖然誠品方提出續約條件書，但商場各持份方鑑於距離租約到期仍有相當時間，且現階段各持份方對續租與否尚未有明確的決定，因此，目前並未回覆誠品續約與否，羅智先今日對此回應，「一切按照合約走」。