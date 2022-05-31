三立都會台週四十點線《我們回家吧2》進入倒數第二集，本週回家大來賓是知名作家謝哲青，他曾周遊100多國，又飽讀詩書，這次謝哲青帶著曾寶儀回到讓他近鄉情「怯」的老家高雄，他表示高雄曾經是他不想回去的地方，因為少時記憶的家，對他來說有很多情緒與遺憾。謝哲青自認是很怕回家的人，所以當節目組很早前就邀請他，他仍不斷考慮，「因為高雄在我心中不斷在變，怕熟悉感消失了，擔心再回去有失落感。」高雄對謝哲青來說有回憶、依戀和遺憾，特別是在母親離開之後，讓他有種難過、感傷的感覺。

看起來理性的謝哲青在錄影開始不到5分鐘就落淚，同時也逼哭曾寶儀。他坦言環遊世界的起點是因為小時候急著賺錢，所以去跑船一年多，就是為了逃離家，「當年看到自己卑微，很窮連夢都沒有，連自己要做什麼都不知道。」他承認自己年輕時，一直讓父母失望，即使在母親過世之前，他們之間還是有很多事情沒有談開。謝哲青記得與母親的對話是母親輕輕敲他的頭說：「媽媽沒有對不起你！」在謝哲青印象中母親唯一參與過他學校生活就是運動會，但當年比賽他跑最後一名，他遺憾表示：「父母沒參加過我的畢業典禮，沒參與彼此的生活。」

謝哲青過去曾聊到童年家庭環境不好，所以當時書沒讀完就想出去賺錢，不料卻遭到爸爸反對，因為外面會認為家裡沒將他照顧好，所以讓謝哲青很灰心。當時民國70多年，他在KTV當服務生，小費很多，他就在想錢這麼容易賺，幹嘛要念書，但同時他也感受到父親對他的失望。現在在電視上謝哲青能言善道，是作家也是主持人，但他笑自己不善於交際，以前在聲色場所工作時不是自己，笑容也不是自己的。這趟回高雄，他帶曾寶儀回到左營，他讀書時期吃的牛肉麵店，價錢幾十年未變，當年120元一碗非常貴，謝哲青記得一學期只會吃三次，笑著分享老婆很會做牛肉麵，是因為知道他愛吃而特別去學的。此外，兩人還坐了旋轉木馬，謝哲青露出滿意的笑容說：「好療癒，因為童年沒有被滿足！」他還說記得有次去高雄某國小演講，當時學生的反應是「我以為作者都是死人」，讓他哭笑不得的說：「很抱歉我還活著！」

在母親過世後，謝哲青曾封閉了一陣子，因為害怕面對千瘡百孔的過去，他說母親走了一年多，家裡都沒動過她的東西，因為全家都等著彼此看誰先開口，但很多事情就是沒人會先說。青少年時期謝哲青和母親有激烈對抗，記得有次父親找他出去走走，走到最後說：「以後你對我的女人客氣一點。」讓曾寶儀不禁好奇問說：「你有好好當過一個小孩嗎？」。《我們回家吧2》每周四中午1200在MyVideo播出、每周四22：00在三立都會台播出、每周日22：00 在MOMO綜合台播出。