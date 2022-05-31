國民黨31日舉行「可支配所得成長，柯文哲、鄭文燦、林智堅成『倒數三人組』」記者會，新北市議員參選人黃心華（右起）、文傳會副主委何志勇、王鴻薇、桃園市議員朱珍瑤在會上高喊「綠色執政無心市政，藍色執政幸福保證」並一同為AT-3殉職飛官默哀。（杜宜諳攝）

近年來國人所得成長停滯，國民黨今指出，國人2014年到2020年6年間「每人平均可支配所得」的總成長率，台北市、桃園市與新竹市在六都與竹竹共8個較都會化縣市中，排名倒數前3名，批評「綠白執政，無心市政」。

國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，台北市可支配所得「絕對值」最高，是前人努力成果，但台北市長柯文哲上任後「成長率」最低，表示發展停滯；以前的話題是「北漂」，柯上任後卻變成「脫北者」，市民「用腳投票」否決柯市政能力。

王鴻薇舉例，台北房價所得比16.29，市民要不吃不喝16年才買得起房；貸款負擔率65.09％全台最高，相較全台平均值只有37.83％，台北市「居住不正義」，房貸利息與房租吃掉大部分所得，再加上招商不足未振興就業。

桃園市議員朱珍瑤指出，桃園市長鄭文燦上任後以建設之名大幅舉債，至2020年底，已讓桃園市負債增加87％，但實質上鄭施政風格是「給魚」而非「給釣竿」，喜歡花大錢辦一次性活動，卻無實際效益，「散財市長」錢花完了只是債留子孫。

文傳會副主委何志勇表示，新竹縣、市是共同生活圈，但新竹市可支配所得成長率15.99％，大幅落後新竹縣的25.73％，這10％的差距，就是新竹市長林智堅不重視基礎建設，被「過度包裝」最好證明。

綠營傳出林智堅是民進黨年底桃園市長選戰人選之一，何志勇說，若林的心放在選桃園市長，那「不如現在就請辭，不要耽誤新竹市民」；揶揄林是可支配所得成長倒數第3名的市長，卻要去接棒倒數第2名的鄭文燦。

國民黨智庫前副執行長黃心華表示，2014年到2020年新北市民可支配所得成長率高達36％，與新北市前市長推動三環三線基礎建設，平衡新北市各區發展，吸引人口移入與投資意願，再加上現任新北市長侯友宜招商成績全國居冠的成就。

黃心華說，新北市不只是「可支配所得」成長率第一，描述貧富差距的「5等分位所得差距」倍數為4.51倍，同樣是六都表現最佳。黃心華認為既富且均的「新北經驗」，可以分享到其他縣市，可有助於提升全國生活水準。

主計總處統計，2014年到2020年六都加新竹縣市「每人平均可支配所得」總成長率，由高到低分別是新北市36.09％，新竹縣25.73％，台南市20.53％，台中市19.36％，高雄市16.65 ％，新竹市15.99 ％，桃園市15.64％，台北市14.47 ％。