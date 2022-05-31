台中市1名張姓男子在臉書認識小美（化名），謊稱以1小時2500元價碼從事性交易，小美信以為真卻慘遭張男白嫖2次，後來小美又與臉書認識的潘男發生性行為，小美爸爸發現女兒翹課後得知此事，氣得報警提告，張男遭判有期徒刑1年10月，而潘男處有期徒刑6月。

據判決書指出，張姓男子透過臉書認識年僅14歲的小美，為滿足自己性慾，竟欺騙小美以1小時2500元之代價，與小美從事性交易，小美在108年10月時和張男在公園廁所內發生性為，但張男在性交易結束後並未付錢給小美。

事後張男換一個臉書帳號與小美聯繫，小美表示上次未收到張男給的金額，故拒絕性交易，張男謊稱這次會付1萬2500元給小美，2人便到附近工地發生性行為，但張男依舊沒有支付費用給小美，過沒多久小美又到臉書認識潘男家中與對方發生性行為，結果遭小美爸爸發現她翹課，詢問後得知女兒遭張男白嫖又和潘男發生性行為，此事才東窗事發，爸爸氣得報警提告。

法官審理時，張男坦承與小美發生性行為，但他表示他並沒有明知小美未滿16歲還與他發生性行為，他都有付錢給小美，並沒有詐欺小美，小美反駁是張男說會給他錢他才答應和他發生性行為，勘查張男聊天紀錄發現，張男確實沒有給小美任何費用，另外潘男則表示他確實有帶小美回家但沒有發生性行為，但經勘查潘男的聊天紀錄發現，2人確實又發生性行為。故不採信張男及潘男的說詞。

台中地院法官認為，小美是因為翹課被爸爸發現，此事才遭揭露，並非故意誣陷張男及潘男，且在審理時小美能完整闡述事實，無誇大的行為，認定小美證詞足以採性，依以詐術使少年為有對價之性交行為罪，判張男有期徒刑1年10月，而潘男被依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，處有期徒刑6月。