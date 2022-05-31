今年適逢台灣師範大學百年校慶，值此歷史性時刻，校方特邀請百位校友共襄盛舉，以1人提供1件作品的盛大規模，參與《百年傳承．世紀典範—師大百年校慶校友美術創作邀請展》，今(31)日起於台師大美術館展出，透過藝術創作慶賀台師大百歲華誕。

台師大表示，本次參展校友除專職創作之藝術家，亦有許多啟迪後進的美術教師、任教於國內外大專院校的教授學者、擔任相關機構之公私部門主管，與肩負藝術行政與管理之職者，校友們莫不在各領域貢獻一己所長，同時不忘對創作的初心與熱情，而每一步的藝術實踐，都加深了了台師大的文化影響力。

台灣師範大學自「台灣總督府台北高等學校」（1922－1946，簡稱台北高校）時代，即有現代美術教育的啟蒙；1946年國民政府改為「台灣省立師範學院」（1946－1955，簡稱師院），成立勞作圖畫專修科，為台師大美術系前身，1949年改制為藝術系，1967年始升格為國立台灣師範大學美術系。回顧歷史進程，台灣可謂為臺灣高等美術教育的濫觴。

台師大指出，配合百年校慶所舉辦的《百年傳承．世紀典範—師大百年校慶校友美術創作邀請展》，以參展校友畢業級別分為5個展區，除了以時間軸呈現台師大美術系之進程與臺灣美術環境的發展，展出作品亦皆為藝術家揮灑個人風格的精采之作。

台師大提到，在「師大百年校慶校友美術創作邀請展」期間，師大美術館另有兩檔展覽同時舉辦。《校友傳心藝．百年藝文心》展出從99周年校慶迄今，校友們特別為母校慶生所創作的最新藝術與設計作品。《轉藝—教育部前瞻顯示科技導入藝術場域建置與推廣計畫實驗基地》則展出美術館籌備處、科技與工程學院、藝術學院的合作成果，師生團隊以新媒體科技「轉譯」師大典藏之藝術作品，不只讓靜態畫作與觀眾互動，也像是跨越時空和藝術家產生對話。

《百年傳承．世紀典範—師大百年校慶校友美術創作邀請展》展期自5月31日至7月16日止，每周二至周六上午10時至下午5時免費開放民眾參觀，也受理5人以上團體預約導覽。相關展覽與教育活動訊息，可查詢台師大美術館臉書專頁 https://www.facebook.com/NTNUArtMuseum