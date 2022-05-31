台南市關廟區一處廠房被堆置474包太空包。（洪榮志攝）

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰手持集塵灰，指含超標的戴奧辛、鋅、銅。（洪榮志攝）

台南市關廟區一處近300坪的廠房，被轉租的許姓男子堆置含戴奧辛、鋅、銅等重金屬的鋁渣、煉鋁集塵灰等太空包474包，初估清運費用近2000萬元。程姓地主去年發現後，除終止契約並要求騰空返還，還向環保局檢舉。但因許男偷運200包太空包前往屏東棄置被查獲，連累程男也被檢方列為被告，讓他欲哭無淚。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰及市議員許又仁31日前往採樣時，現場瀰漫刺鼻的阿摩尼亞臭味。2人均要求環保局應先依《廢棄物清理法》負起清除責任，再向汙染行為人追償清理費用，並向上追查開罰無良企業。環保局則表示，去年8月已要求汙染行為人負起清除責任。

黃煥彰表示，現場刺鼻的味道，是鋁碴遇水產生的氨氣，長期吸入會對呼吸系統造成危害；至於廠房內的鋁碴及集塵灰，經檢測鋅濃度1萬4240ppm，是土壤管制標準2000ppm的7倍；銅濃度1萬1252ppm，為土壤管制標準400ppm的28倍。另外，送往環保署核可的檢測單位，還測得戴奧辛含量高達403皮克，是焚化爐底渣再利用標準100 皮克的4倍。

程姓地主則指出，2020年3月他將廠房租給莊姓男子後，對方在未經他的同意下，又轉租給許姓男子。直到2021年8月租約即將終止時，他才發現被堆置大量廢棄物。當時，莊男並未出面，轉租的許男解釋是原料，9月將進機器處理，還要求承租廠房，但未獲他同意，他更寄存證信函要求騰空返還，並向台南市政府環保局檢舉。

去年9月，許男將廠房內的200包太空包，偷偷載往屏東枋寮某魚塭非法棄置時被查獲；由於許供稱，太空包是從程男的廠房運出，連累他也被檢方列為被告，並需負清除廢棄物責任，但因處理費估計近2000萬元，讓他無力負擔，只好向許又仁陳情。