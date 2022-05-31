新竹市市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」即日起推出「滋味篇」展覽，帶領民眾認識新竹的美食文化。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」。（陳育賢攝）

新竹市市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」於去年11月開館營運後，至今已辦理「演武．新生─新竹市刑務所演武場古蹟修復展」及「竹塹城散策三部曲」之走動篇與工藝篇，即日起再推出最後一部曲「滋味篇」展覽，帶領民眾認識新竹的美食文化。

新竹市文化局長張馨之表示，「竹塹城散策三部曲」特展第三部曲「滋味篇」，介紹新竹食物的酸、甜、苦、辣、鹹等不同味道，新竹歷經300多年來的發展，不同族群在此激盪，造就了豐富的飲食文化。

在新竹可以品嘗到閩南與客家味、東洋味、眷村味，以及西洋與東南亞等不同風味的食物，新竹飲食文化的多樣性，遠遠超乎想像，新竹市絕非美食沙漠，歡迎民眾前來一同細細品味新竹的獨特滋味，認識新竹飲食文化的時代背景與生活意涵。

文化局說明，此次特展別出心裁，展出內容相當豐富，從老城韻味介紹起，訴說九降風造就了米粉、柿餅、仙草以及烏魚子產業的興盛發達；另外也介紹位於傳說「鯉魚穴」之魚腹位置的城隍廟，以及新竹最早開發的聚落「北門大街」的特色小吃。

接著進入東洋味時期，以「旗亭夜歌」介紹日據時期高級宴會場所料理，並以「市場晨聲」說明新竹的市場文化與摃丸的故事。

文化局補充，2戰後竹塹城進駐了大批渡海來台的軍民，帶來了獨特的眷村美食，與本土菜結合後，形成截然不同的飲食風貌。

最後是1980年代引入外籍移工、1990年代以後跨國通婚的普及，又為新竹帶來一波新的住民，發展出介於傳統台灣風味與異國風情間的飲食新文化。

新竹這座富有歷史文化的城市，承載了漫長的城市發展記憶和文化脈絡，希望透過觀展過程，讓民眾從舌尖喚起新竹的美食記憶，享受1場新竹獨有的美食藝文饗宴。

新竹少年刑務所演武場開放時間為每周二至周日，上午9時至下午5時，免費入館，滋味篇展覽即日起開展至8月28日止，有興趣的民眾可踴躍參觀。

另，古蹟光環境點燈時間，每日休館後下午5時30分至下午10時亮燈，相關訊息請上文化局官網查詢，洽詢專線03-5425079，或撥打1999為民服務專線。