為幫助社會弱勢族群，中央日前宣布將發放低收入、中低收入民眾每人5劑快篩劑，台中市議員邱素貞表示，一般認定的弱勢族群包括有低收入、中低收入、遊民、列冊獨居老人，但快篩劑發放未囊括中低收入老人，她希望政府能納入為發放對象，不要讓美意打折。

邱素貞指出，隨著確診人數增加，民眾對快篩劑的需求也大增，除台中市府日前啟動「溫暖助防疫」計畫，補助設籍在台中市的低收入戶500元購買快篩劑，中央也於26日宣布將發放低收入、中低收入民眾快篩劑，但不論是中央或地方，發放對象都屏除中低收入老人，引發長輩不滿。

邱素貞說，她最近就接獲不少中低收老人陳情，此族群因沒有工作能力及收入，根本無法掏錢買快篩劑，卻被屏除在快篩劑發放對象之外，質疑「難道是因為老人沒有用了，政府都不想理我們？」

台中市社會局表示，目前中央的公費快篩劑免費發放對象是依照「社會救助法」列冊的低收入戶、中低收入戶，另也有規畫65歲以上長者隨疫苗施打可獲贈2劑免費快篩劑，將建請中央普發。