受到全球疫情影響，航運公司開出高薪吸引人才。不過船員涉及專業領域，非本科系很難跨進這個領域。國立台灣海洋大學推出學士後培育方案，讓社會人士在經過1年半的培育後，取得參加航海人員測驗資格，並有機會解決就業問題，年薪上看百萬元。

海大表示，受全球疫情影響，航運公司景氣及營收雙雙創新高，但由於航運有專業門檻，非本科系的學生很難跨界就業。為來自各行各業想要轉換職場航道者提供就學的管道，台灣海洋大學輪機工程學系及商船學系設置了學士後多元專長培力課程專班。

這個培育專班將提供專門知識與技術，一年半可取得學士畢業證書，並取得參加航海人員測驗一等船副或一等管輪之資格。畢業後的就業方向除了航商，還可選擇郵輪、海巡署、離岸風電工作船、離島交通船等。今年首度採取商船及輪機聯合招生。

海洋大學也強調，國內的幾家大型航運公司，如陽明、萬海、裕民及中鋼都與該校合作培育國內海事專業人才，除補助錄取生學雜費等相關費用，甚至提供生活津貼，也將提供海勤實習及工作機會。

海洋大學指出，許多人都認為船員工作相當辛苦，但近兩年航運公司的景氣及營收受疫情影響，雙雙創下歷史新高。航運公司為吸引人才加入，起薪及獎金都相當誘人。

另外，船上工作雖然辛苦，需要船員高度訓練以應付突發狀況，但甲級船員起薪就超過10萬，與陸上工作薪水相比高出2-3倍，也有機會到世界各國看看，而且現在的商船上休閒設備完備，圖書室、健身室、乒乓球桌甚至看電影都沒問題，船上也有衛星網路可以天天與家人朋友聯繫。