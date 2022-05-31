終端消費市場變數無礙臻鼎-KY(4958)今年營運，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，今年上下半年業績趨勢跟往年差不多，目前所有訂單都照計畫進行，沒有看到什麼雜音，隨著載板等新廠陸續加入，不僅今年營收及獲利可達到兩位數成長目標，再創歷年新高，未來3年到5年可望維持成長趨勢。

臻鼎-KY今天舉行股東會，董事長沈慶芳及總經理李定轉在會後舉行線上記者會，大陸於3月到4月大規模封城停工，雖然臻鼎-KY深圳廠區於3月配合防疫政策約一星期閉環生產，但其他廠區一直維持正常生產，公司也努力克服物流不順等，整體營運幾乎未受大陸封城停工影響。

受到大陸封城停工及通膨升息影響，智慧型手機及終端消費市場需求疲弱，儘管產業變數不少，不過沈慶芳仍樂觀看待今年營運。

沈慶芳表示，今年第1季大陸手機市場銷售衰退約35%，不過我們做得很少，且手機占比已降至60%，消費性電子產品也比較多樣，目前各產品訂單都照我們計畫進行，沒有看到什麼雜音，預期今年業績趨勢跟往年差不多，預期上半年占比不到40%，下半年占比60%以上。

受惠One ZDT策略，臻鼎-KY終端產品應用更為多元，手機用板營收占比由2020年的71.7%下降至2021年的61.5%，其餘三大應用類別佔比皆有所提升，2021年消費電子及電腦用板占31%，IC載板(IC Substrate)占3.3%，汽車雷達/基地台/伺服器及其他占4.2%。

臻鼎-KY除持續鞏固PCB產業龍頭地位，亦將IC載板視為臻鼎-KY未來10年耕耘的重心領域，李定轉表示，秦皇島BT新廠設備已經開始裝機，預計今年下半年會有業績貢獻，深圳ABF工廠正在建廠，第1台設備將於6月12日進機，預計9月底、10月初試做樣品，明年第1季量產。

沈慶芳表示，載板市場很大，相較於其他同業，只要我們把品質及效率做好，成長空間很大，目前公司已與多家重要客戶簽訂長期產能合約，隨著秦皇島BT二廠與深圳ABF新廠新產能開出，去年IC載板營收約50億元，預估未來4年IC載板營收可望每年成長超過50%。

至於高雄軟板廠及淮安第三園區的類載板及高階HDI廠部分，沈慶芳表示，淮安廠今年第4季裝第1條生產線，預期經過客戶認證後，明年開始小量貢獻業績，高雄廠則預計明年完工。