本土疫情持續燒，兒童染疫數目增加，編劇岳清清分享，年僅15歲的姪子，染疫後不幸在昨天走了，讓她相當難過，也表明失去的疼痛多到令人難以承受；而她前陣子還在協助姪子準備華岡藝校的術科考試，如今錄取通知已到，但他卻已無緣就讀。不少網友看了非常不捨，紛紛留言安慰她要好好保重。

岳清清今（31日）在臉書上發文說，她的姪子昨天走了，新冠肺炎只要帶走1個孩子就很多了，這種心碎的感覺會跟著父母一輩子，而這樣的痛也非常多，她的表姐就只有1個小孩，你說這樣的失去是不是很多很多？多到讓人無法承受？多到讓人難以招架？生命可用數量來計算嗎？就算醫院躺著一個孩子，那也是他們生命的全部，他們一生的摯愛。

岳清清表示，姪子曾說過，國中畢業以後，他要成為華岡藝校的學生，成為她的學弟。她聽了也鼓勵他，並教他要怎麼準備術考，前幾個月他都在努力準備考試，而他也很優秀，具有音樂、舞蹈與表演的天分，還很會寫饒舌歌詞，也會打鼓，甚至還精通多國語言。經過不懈的努力，前幾天收到了錄取的消息，可惜如今無緣就讀。

岳清清感嘆地說，願神恩待失去孩子的父母們，安慰他們的心，也求神領著愛主的姪子，好好走到主耶穌的身旁，在天上開心唱歌給天父聽，以後天家再見。

不少網友看了紛紛留言安慰說，「請節哀！孩子都是父母的心肝寶貝，真是任誰都無法承受的痛」、「雖然不是自己的孩子，但我看了也好難過」、「這太令人難過！這麼年輕的生命」、「看了好心痛」、「太難過了。這種痛真的是教人難以承受」。