美式賣場好市多不僅商品多樣化，服務也相當周到，一名女網友表示，到好市多採買不慎劃傷手指，導致手指溢血，結帳時被眼尖的男收銀員發現，下秒竟拿出一片OK蹦給她，暖心的舉動令她大讚「好市多真的揪甘心」。

原PO昨（30）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，當天晚上和家人一起到內湖好市多採買，選購蛋時，不慎被蛋盒劃破手指，當下她並沒有多想，待採買得差不多後，就到櫃台結帳。

原PO表示，結帳的男收銀員看到她溢血的手指，詢問她「妳有OK蹦嗎？」原PO回答沒有後，只見對方丟下一句「等我一下」，轉身就跑了，沒多久後，原PO就看到該名男收銀員，手裡拿一片OK蹦給她，令她感到十分暖心，直呼「好市多真的揪甘心」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「好市多真的好暖喔」、「我遇到的好市多員工也都很貼心」、「會費真的沒白繳」、「這個故事是我聽過最貼心的了」、「你們沒有在一起嗎？」、「真浪漫」、「好市多服務真的沒話說」、「根本是遇到茱麗葉了」。

留言中也有人分享其他相似經歷，「我也曾經被鞋盒劃傷手指，本來想回家再處理，也是在結帳的時候被收銀員看到，對方也叫同事拿OK蹦，各方面都很細心且周到」、「不誇張，上次我跟太太試穿賣場的鞋子，不小心跌了一跤，結果藥師竟然推輪椅過來，問我需不需要幫忙」。