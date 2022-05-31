陳姓牙醫涉嫌從2017年起雇請菲律賓醫學院畢業、未取得牙醫執照的陳姓密醫幫忙看診，估計4年詐健保約29萬元，台北地檢署31日依違反《醫師法》等罪起訴陳姓牙醫、陳姓男子及診所人員4人。

據了解，在北市中正區經營診所的陳姓牙醫，過去曾有2次涉嫌雇請密醫代為看診遭起訴，法院分別被判無罪、判緩刑。由於診所與病患發生醫療糾紛，檢舉診所有密醫，並提出告訴，檢方查出陳涉嫌找密醫看診情事。

檢方查出，陳姓牙醫涉嫌從2017年至去年雇請菲律賓醫學院畢業，但在台沒有取得牙醫執照的陳姓男子幫忙看診。診所人員為區分兩人，稱呼陳姓男子為「小陳」。「小陳」共為25名病患看診，診所人員再以陳姓牙醫的名義向健保署申請健保點。

檢方發現，期間陳姓牙醫要出國，早上5時就已到機場，但醫療紀錄卻顯示當日早上7時起，人在診所看診，懷疑醫療紀錄不實。

檢方調查時，陳姓牙醫辯稱，當天幫忙看診的是擔任牙醫的兒子，「小陳」則是以實習身分，在他指導下看診，但檢方查出，陳姓牙醫兒子並不在父親的診所任職，病患也證稱，「小陳」看診時，陳姓牙醫並不在場。

檢方依違反《醫師法》、詐欺、幫助詐欺、偽造文書等罪起訴陳姓牙醫、「小陳」和診所2名行政助理。至於診所挨告醫療糾紛部分，檢方另不起訴處分。