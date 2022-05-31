談妥大巨蛋分潤 柯文哲：不債留子孫 解決歷史共業

台北市政府31日宣布大巨蛋營收分潤，外界認為是在替副市長黃珊珊未來參選市長排除障礙，市長柯文哲表示，不債留子孫是他個人的態度，把歷史共業解決掉，希望留下更好的台灣給下一代。

柯文哲指出，當市長8年感觸很多，每次開會都語重心長跟公務員講說「絕不債留子孫」，花很多力氣處理歷史共業。

他表示，處理西區門戶計畫拆忠孝橋引道開始，這計畫是20年前就訂了，拆環南市場18年前訂的，成功市場、第一果菜市場改建是20年前訂，大彎北段到現在也還卡在內政部沒解決，1678戶違反土地使用分區管制住宅怎麼會出現是好問題，如果1戶一定是這一戶不對，但1678戶呢？社子島也已禁建50年了。

柯文哲說，他很努力了，不要看北流、北藝都蓋好了，過程實在是會哭出來，北藝蓋到一半倒閉，北流編預算到開工隔了10年，預算根本不能用，還有北纜、大巨蛋，就是一個一個解決掉。

他強調，面對問題是解決問題的第一步，這個國家留下太多該解決沒有解決的問題，大家都假裝沒看到就卡在那裡，後來整個國家運轉就很怪，做這些事情都不討好，但不解決永遠就是阻礙國家進步，很認真把陳年老帳一條條清掉，不債留子孫是他個人的態度，把歷史共業解決掉，希望留下更好的台灣給下一代。

黃珊珊則說，真的是在解決很多歷史共業的事，除了大巨蛋，還包括兆亨加油站，當年在故宮旁被前市長郝龍斌撤照，現在也和解要賠3000多萬，並協助恢復加油站設置，小巨蛋訴訟市府拿回1.5億保證金，國光客運案也達成和解，現在正在進行北投纜車案仲裁。

她還提到，前朝留下來的事情在柯文哲任內盡量解決，每天的工作都非常重要，做好每天工作就是最好準備，真的要得到人民支持，把工作做好是唯一方法，沒有什麼特別想法。