國立海洋科技博物館近期於典藏館展出80件古生物遺體。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

海科館內收藏，來自摩洛哥寒武紀時期的大型三葉蟲。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

海科館內收藏，來自馬達加斯加白堊紀時期的馬加鸚鵡螺。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館蒐集全球各地珍貴化石，近期於典藏館展出80件古生物遺體，包括摩洛哥寒武紀的大型三葉蟲、馬達加斯加白堊紀的馬加旋菊石等。館長陳素芬表示，基隆八斗子曾出現海膽化石，歡迎民眾利用端午節連續假期前來探索。

陳素芬指出，館內多年來蒐集來自摩洛哥、美國、德國、印尼、黎巴嫩等國家的化石，今年舉辦化石微型展，以「億萬年的見證」為題，希望民眾透過這些古生命留下的歷史足跡，探究地球過去的蛛絲馬跡，了解台灣海洋生物早期的樣態，進一步推測當時地球的生態環境。

陳素芬說，海洋類化石在歐洲與南、北美洲多以蝦類為主，台灣則是螃蟹居多，常在西部海岸被發現蹤跡，這次館內展出的螃蟹化石，是研究人員在桃園大溪所挖掘；另在館場周邊的八斗子半島及海岸地區，也常出現海膽化石，民眾可能不太留意，但化石可能就在身邊。

海科館進一步指出，一般人較常聽見三葉蟲化石，是古生代寒武紀時期的生物，身體分為頭、胸、尾三部份，距今有5億4千萬年歷史，而台灣地質年齡僅約600萬年，不會出現其蹤跡，但在展場入口處左側的櫥窗，有來自摩洛哥寒武紀時期的大型三葉蟲，值得民眾前來欣賞與探究。

海科館研究典藏組主任施彤煒補充說明，化石是存留在石頭中的生物遺骸、排泄物或生物痕跡，這些物質經過地層變動，包含高溫、高壓、風化、侵蝕、氧化、結晶等，物理或化學變化後，礦化而成。她提及，在多數人印象中，只有硬的東西容易被礦化成化石，實際上，許多生物肉體都能變成像石頭一樣硬的物件。