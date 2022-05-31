今日上午高雄空軍官校一架AT-3 教練機執行飛行訓練時發生意外事故，副總統賴清德今表示，對於國軍弟兄不幸殉職，深感哀痛，謝謝徐少尉堅守崗位，守護台灣的天空。

賴清德今臉書指出，搜救團隊雖即刻展開搜救任務，但很遺憾，駕駛飛官徐大鈞少尉尋獲時，已不幸殉職；對於國軍弟兄不幸殉職，深感哀痛。

他說，蔡英文總統也在第一時間指示國防部，儘速釐清事故原因，並全力協助家屬處理後續事宜。