進入第5波新冠疫情的香港，好不容易擺脫了兩個月前的單日確診高原期，不過現在，擁有全球最大IPO集資中心之稱（股票初次公開交易）的香港交易所，也傳來另類災情。根據統計，5月份只有1家公司在港交所新掛牌，同時募集到的資金也創下10年來最少。

這家專門提供醫療整套診斷與檢測服務的中國大陸業者，是港交所在5月份唯一一家IPO的公司。雲康集團（Yunkang Group）大約在兩周前18日IPO時，只有從市場拿到1.39億美元。這筆微不足道的營運資金，是雲康在中國大陸營收的10%，同時，也只是印度業務的3%而已。

專家學者認為，港交所5月的IPO生意慘淡經營，是因為全球諸多利空因素所影響，包括俄烏戰事尚未結束，還有全球央行忙於升息以抑制大漲的通膨等。

不過，港交所慘淡經營的日子就快撥雲見日，因為有家叫Vision Deal HK Acquisition的SPAC（空白支票公司）預計在港交所掛牌並籌資1.28億美元。另外，中國大陸雲產業業者天潤雲（TI Cloud）計劃最早在6月IPO，希望可籌得1億美元左右。還有，中國大陸古瑞瓦特新能源（Growatt），也規劃在2022年結束之前，在港交所上市並募資約5億美元。