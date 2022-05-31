匯豐(台灣)宣布為群電(6412)提供社會保證函(Social Guarantee)，用於支持群光電能所承攬位於高雄市楠梓區的「清豐安居」社會住宅計畫，此為匯豐台灣繼提供具綠色性質的保證函後，所開立的第一筆著重在社會福祉的保證函。該筆保證函金額為新台幣1.7億元，包含履約保證函以及預付款保證函，將最大限度地發揮保證函的效益，確保該項社會住宅及其社會福利設施(如公共托老中心、日照中心、托嬰中心)如期興建，達到為弱勢族群提供住房的目標。

該項社會住宅計畫預計將取得台灣智慧建築標章以及綠建築標章EEWH的認證，群光電能將負責導入智慧建築科技應用，協助該建案達到「安心」、「便利」、「舒適」、「安全」、「防災」又「節能」的智慧建築6大目標；該案也需滿足綠化、日常節能、CO2及廢棄物減量、基地保水、汙水及垃圾改善等永續發展條件，並基於綠建築「生態永續」之理念，將「生物多樣性」納入實質設計，建構環境、人文與科技並重的優質生態社區。此社會住宅項目預計可容納近1,600戶家庭，亦為迄今高雄市政府規劃下最大規模的社會住宅之一。

群光電能總經理曾國華強調，「我們很榮幸獲匯豐銀行批出首筆社會保證函。居住權乃基本人權之一，而在發揮產業價值同時，也積極創造社會或環境的正面影響力，是群光電能的長期承諾。我們也期望在高雄市的嶄新綠色項目能成為社會建築的新典範，透過智慧化增進人民的幸福生活，協助讓高雄市成為一個更友善、宜居的理想城市。」

匯豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程指出：「永續城市和社區是匯豐集團承諾至2030年實現的目標之一，全球面臨到疫情的挑戰，加速了城市復原韌性、建築效能和居住品質的推動，本次與群光電能的合作將有助於確保城市適應未來需求，同時促進永續經濟的發展。」蕭仲程說，此次社會保證函與匯豐的策略重點一致，即協助客戶為其社區帶來正面影響，匯豐很榮幸在社會住宅方面發揮銀行的重要作用，並幫助建立更包容和多元的社區，讓更廣泛族群擁有安身之處。