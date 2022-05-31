高雄市警方被爆在無止盡的執行交通大執法下，卻連紅單郵寄郵資和電子舉發單都不夠，要求員警改用手寫罰單。據悉，由於曾遭波蘭記者爆料高雄人行道機車亂象，警方強力推動交通大執法，以及員警開單習慣改變，「用量暴增」電子舉發單確實已經不夠，才會請同仁改為手開；另外，郵資部分也是因為節省，才由雙掛號改為單掛號，是有經過分析收信習慣和郵資計算等，不會影響民眾收件。

有基層員警指出，高雄市交通大隊宣布舉發違反道路交通管理事件通知單目前「已無郵資」可寄雙掛號，甚至連電子舉發單都已用罄，要員警改為手開紙本舉發單，在臉書社團《靠北police》質疑：「連預算或是紙張消耗控管能力不足？」，甚至還大酸：「過陣子會不會說油料不夠錢，改騎自行車取締違規就好啊？」

高雄市交通大隊逕行舉發組表示，紅單寄出原本是雙掛號附有送達證書，但高雄從今年6月1日起，開始改為單掛號先寄到車主居住地或公司處所，如果民眾沒收到，就會退回寄送單位，再改由雙掛號寄到車主戶籍地，就是為了節省郵資。

逕舉組說，這是經過這3年分析，包含民眾收信習慣等，比起一開始寄雙掛號得花43元，現在改由先以28元單掛號寄出，沒收到再改由43元雙掛號，民眾多半第一次掛號就會收到，因此計算下來較為節省。

而電子舉發製單系統部分，執法組則表示，前年以及去年電子舉發單用量其實不大，員警還是習慣以手開單為主，因此今年預算比起前2年都差不多，但目前這筆經費已經用盡，電子舉發單也確實已經不夠，才會請同仁先改為手開。

由於今年曾被波蘭記者發文抱怨過高雄人行道亂象，不僅引發全台關注，市長陳其邁也要求警方大執法，一連串的交通大執法下，開單量已經比起去年同期超過50％，因此，開單件數多「用量暴增」加上同仁使用習慣改變，經費確實無法追上使用速度。

由於單量遽增，經費今年已經用罄，執法組說，這筆經費籌措必須透招標程序，不是短期可以用小額採購購買解決。