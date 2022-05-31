考量家長無法配合校園接種，中央昨（30）日宣布，6月1日開始至，要在六都開設大型兒童疫苗接種站，新北市部分，衛福部指派部立臺北醫院至板橋車站設立兒童疫苗施打站，明起至6月5日為尚未接種過新冠肺炎疫苗的5至11歲兒童接種BNT兒童疫苗。

臺北醫院院長鄭舜平表示，臺北醫院至今已為超過1200名兒童完成疫苗接種，有家長曾表示，因為上班等因素，較不易配合兒童疫苗門診時間，因此臺北醫院配合衛福部規劃，在交通方便的板橋車站B1大廳設立兒童疫苗施打站。

鄭舜平提醒，6月1日至6月5日的板橋車站兒童疫苗施打，家長可先進行網路預約，並下載意願書填寫；另外，6月1日及6月2日還有提供夜間施打服務，家長可在下班後帶小朋友來接種，但6月3日至5日正逢端午連假，現場人可能較多，建議家長優先透過網路預約。

臺北醫院家庭醫學科主任李雅萍強調，此次施打對象為尚未接種疫苗的5至11歲兒童，不開放第2劑接種，上午報到時間為8時30分至11時30分，下午為13時30分至16時30分，首二日的夜間服務則是17時30分至19時30分。