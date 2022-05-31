中央流行疫情指揮中心今(31)日表示，因應國際及國內疫情變化，暫停自歐洲、中東、韓國及東南亞/印度航班「落地採驗」措施；6月1日零時起(航班抵臺時間)自國外入境之所有旅客，抵臺時請於機場採集唾液檢體，以進行病毒核酸檢驗(PCR)，不須在機場等待結果出爐，可續行入境檢疫措施。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝說明，落地採檢專案成立目的是避免Omicron變異株進入社區，當時防疫計程車、機場人員皆有確診情形，防疫旅館也有出現一些群聚，因此將採檢流程拉到機邊，以保護相關工作人員。

王必勝指出，落地採檢實施以來，共採檢2500個航班、14.9萬人，總陽性率4.2％，共篩出6200例確診個案；由於目前落地採檢陽性率大幅降低，從5％降為1％左右，和唾液採檢陽性率相近，因此目前先告一段落，後續以唾液採檢繼續檢疫工作。

外界質疑，入境檢疫全面採取唾液PCR，而非準確度較高的鼻咽PCR，恐難以防堵早期感染。指揮官陳時中表示，每個政策有它的方法和時機，如果大家都排隊做鼻咽採檢，群聚的可能性增高，如果是深喉唾液，唾液吐法和病毒培養適當，因為入境還會進行居家檢疫，所以在第一關篩選出來並隔離治療，這樣就夠了。

陳時中提到，讓大量的人在機場等待，給大家身心疲勞和壓力，都不是一個好的方法，因此就可行性和有效性；且目前入境者感染率較低，和國內感染率差不多，甚至更低，因此時機上適合落地採檢退場。

指揮中心指出，我國自1月11日起，陸續針對部分抵臺航班之入境旅客執行落地採檢，透過桃園國際機場公司等各部門全力投入，截至5月31日累計篩檢旅客逾14萬8,000餘人次、檢出境外移入確診者逾6,200人，有效早期攔阻境外移入個案，降低國際機場、防疫車隊等第一線工作人員染疫風險。

指揮中心提醒，國外疫情雖趨緩但變化快速，籲請旅客來臺前除應取得「表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗(PCR)報告」，抵臺時務必配合機場檢疫人員指示及引導採集唾液檢體，且於航空器落地至採檢前，請勿飲食、飲水，以確保唾液檢體品質，入境後至預先安排之檢疫處所(一人一戶或防疫旅宿)進行居家檢疫，如後續唾液核酸檢驗陽性，「一人一戶」檢疫者於原地改實施居家照護；「防疫旅宿」檢疫者則依規定改送加強型防疫旅館或集中檢疫所或醫院收治。