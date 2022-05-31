汪小菲去年11月和大S離婚，事後他被爆料婚內出軌，狗仔葛斯齊近日則曝光，汪小菲還沒離婚前和女性友人的親密合照，氣得汪小菲發文強調是子虛烏有「我已經委託律師團隊，在台灣提起訴訟」，不過，葛斯齊今（31日）則開記者會反擊，表示今晚9點要直播曝光汪小菲出軌證據照，對此，汪小菲在台灣的委任律師也做出回應了。

葛斯齊今上午開記者會反擊汪小菲，指出他手中握有汪小菲自去年9月出軌5名對象的照片，圈內、圈外人都有，葛斯齊進一步說，照片不是單純的合照，「肯定有肢體接觸，甚至是超過友誼的肢體，才會認定是出軌。」葛斯齊事後在臉書發文：「子虛烏有對狗仔的指控是很大傷害」，並預告將在今晚9點直播揭曝光證據，直接說清楚。

針對葛斯齊揚言揭發出軌照，今年5月曾幫汪小菲發表破產聲明函的委任律師黃雨柔向本報表示，「我沒有收到委任處理。包括汪小菲在微博上的發文及今早葛斯齊的發言，我們律師事務所都沒有收到委任。」但刑法規定把偷拍照片公布算是妨害秘密。

汪小菲失控發文又槓上葛斯齊，風波還連累到母親張蘭，傳出張蘭昨晚被汪小菲氣到住院，張蘭稍早在直播中坦言住院一事，不過她沒有特別說明原因，只說：「都這個年紀了，偶爾去趟醫院是正常的」，對此，葛斯齊則表示：「 張蘭住院我只能說保重」。