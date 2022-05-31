P. LEAGUE+在31日公布2021-22賽季的年度數據獎項，新竹街口攻城獅的辛巴（Singh Bhullar）展現強大的禁區宰制能力，最終本季以26.33分、20.81籃板「雙廿」的表現，拿下得分王及籃板王成為最大贏家。

本季轉戰PLG加盟新北國王的李愷諺，快速的球風讓他擁有新北「飆風玫瑰」的稱號，而除了得分手段多元之外，李愷諺也是「助人為快樂之本」的控衛，常常傳出漂亮助攻讓隊友輕鬆得分，本季也以5.96次助攻拿下助攻王。

高雄鋼鐵人的選秀榜眼陳又瑋，雖然是新人但在場上完全不像菜鳥，本季出賽28場除了得分13.04分是同梯新秀本季最高之外，每場2.25次抄截也居聯盟之冠獲得抄截王。

開季表現掙扎的吉爾貝克（Brandon Gilbeck），隨著賽季進行表現卻倒吃甘蔗，並且成為福爾摩沙台新夢想家的白色巨塔，頻頻在禁區送出麻辣火鍋阻斷對手攻勢，平均每場3次阻攻也成為本季聯盟的阻攻王。