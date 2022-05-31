中重症+190！兒童重症累計26人 1歲染疫童「哮吼症」插管已康復出院

國內今新增1例兒童重症個案，為1名併發哮吼的1歲男童，染疫後出現咳嗽、呼吸雜音（狗吠聲），一度入住加護病房插管，目前狀況改善，已在日前出院，為國內第2例染疫後出現哮吼的兒童重症個案。國內至今累計26例兒童重症個案，死亡則維持10例。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內今日新增108例中症、82例重症個案。重症個案中包含1名無慢性病史的1歲男童，在5月18日發燒38度、輕微咳嗽，去急診檢出PCR陽性。

由於男童當時活力佳，醫院安排返家，5月19日出現咳嗽、呼吸雜音（狗吠聲）、5月20日再度回到急診，血氧濃度70%，X光未顯示肺炎，診斷為哮吼症，後續入住ICU，插管使用呼吸器，以瑞德西韋、類固醇治療，男童25日改用高流量氧氣，27日順利出院。

國內至今累計26例兒童重症個案，其中14人合併腦炎、6人肺炎、2人敗血症、2人哮吼（都已出院）、1人有共病（腦腫瘤）、1人在家死亡。死亡的兒童個案，則維持10例。