中重症解隔條件太嚴格 指揮中心宣布 6/1起放寬

本土疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布，考量部分中、重症個案經過適當治療後，症狀已緩解，但因Ct值尚未符合條件而未能轉出，除影響醫院隔離或專責病房量能外，亦可能影響患者的其他疾病檢查、治療執行，因此即日起，重症個案發病日超過15天，PCR的Ct值介於27~30，或是PCR檢驗結果為陰性或Ct值≧30，就可解除隔離。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，因每天中重症個案都有合併慢性疾病狀況，接獲許多醫療端反應，先前解除隔離條件要有一次PCR陰性或是Ct值大於30以上才能解除隔離，條件過於嚴苛，有的個案可能經過住院兩、三週後Ct值仍在27~30徘徊，但因為還有其他共病，若持續隔離，會影響其他疾病治療與手術進度。

羅一鈞表示，指揮中心也參考國外文獻，發現重症病人距離發病日或採檢日達到15天以上，僅不到5%可以培養出病毒，21天以上就培養不出來，因此15~21天是可以安全解除隔離的條件。

羅一鈞表示，為確保患者隔離治療權益，諮詢專家根據國際文獻資料實証，依專家會議決議修訂中重症確診個案解除隔離治療條件為下，即日起就可以實施，且可以回溯。

為了空出更多專責病房，指揮中心宣布6/1起放寬中重症解隔條件。（指揮中心提供）

陳時中也表示，為了讓醫療量能更有效運用，可以看出在一定時間與一定Ct值以上先解除隔離。昨天南區醫療量能稍微緊迫，今天稍微回來有30％以上，整體空床率達42.3%，雙北台北空床率也逐漸穩定，整體確診個案數也慢慢往下減。

本次修訂「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」，重點如下：

一、將確診個案解隔條件區分為「非重症確診個案」及「重症確診個案」兩大類。

二、修訂中度住院隔離確診個案之解除隔離治療條件，調整為比照無症狀或輕症確診個案。

三、重症住院隔離治療之確診個案，如退燒至少1天，且症狀緩解，符合下列其中1項條件，可解除隔離，轉出負壓隔離病房或專責病房，並進行7天自主健康管理：

1.1次呼吸道檢體PCR檢驗結果為陰性或Ct值≧30。

2.發病日或採檢日已達15天，且追蹤1次呼吸道檢體PCR之Ct值介於27~30，經感染科、胸腔科醫師或醫院評估小組綜合評估適合轉出。

指揮中心說明，依前述第2項條件解除隔離、轉出負壓隔離病房或專責病房者，於自主健康管理期間，醫院可考慮優先安置於單人病室(同為確診解隔者，得多人一室)，並採取適當防護措施。