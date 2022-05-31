新生代票房女星王淨將擔任本屆金穗獎頒獎嘉賓。（金馬提供）

首度擔任評審的林柏宏也會擔綱頒獎人。（金馬提供）

2022金穗影展即將於6月3日端午節正式展開，限量500組線上影展通行證早已搶購一空，實體影展仍可購票參加，更有超過40場映後座談。6月11日舉行的金穗獎頒獎典禮，由百白擔任主持，今公布頒獎嘉賓，除了評審團主席林書宇、監製葉如芬、導演楊雅喆，桂綸鎂與陳柏霖、王淨與曾敬驊這兩組超級銀幕CP都將出席頒獎。

金馬影后桂綸鎂從入圍記者會開始便一路參與金穗獎，除了與監製葉如芬、導演楊雅喆一起擔任本屆「金穗導師」，出席為金穗入圍者打造的「穗穗念」沙龍，也將擔任頒獎嘉賓，和她一塊以《藍色大門》出道便走紅的陳柏霖，也在忙碌的拍攝工作中特別抽空共襄盛舉。不讓前輩專美於前，王淨與曾敬驊這組《返校》CP也會出席頒獎。

評審團則由本屆主席林書宇與首度擔任評審的林柏宏代表頒獎，同時林柏宏也在今天加碼好消息，擔任護理品牌曼秀雷敦新代言人，首次接下男士保養商品代言的他，樂於分享自己的潔顏撇步，如何解決演員需要長時間上妝、佩戴口罩影響膚況等問題。

會外獎部分，「社群名人推薦獎」將由白癡公主、又仁、白昆禾、嚎哮排演（黃建豪、蕭東意）；「影評人推薦獎」將由超粒方、雀雀、波昂刺刺、太空小姐、葉郎，共同頒獎。當天也會宣布由影迷投票的「觀眾票選獎」得主。