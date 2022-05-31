純網銀吸金戰開打，將來銀行宣布，6月起至8月底，透過將來銀行APP辦理台幣存款，無論新舊資金，最高均可享活儲3％優利優惠。相較於對手一般活儲帳戶利率僅約0.2％，將來銀行的3％活儲利率非常具市場競爭力，若以活動期間存滿100萬元為例，每個月利息收入甚至約可達同業活儲帳戶的6倍。

將來銀行總經理許柏林表示，「將來超夏趴」是將來銀行開業後首波大型行銷活動，只要透過將來銀行APP，就能輕鬆享有3％活儲優利、1.58％起信貸利率、刷卡5％回饋，及帳單自動代扣繳服務10％Ｎ點（每月最高50點）回饋。下半年還將陸續推出保險、理財、外匯等產品與服務，並分波段推出各項優惠活動。早開戶便能早享受。「數位時代每個人都應該擁有一個將來銀行的數位帳戶」。我們期許能成為最佳金融商品平台，讓數位服務能更良好地融入一般生活。

為慶祝客戶持續穩定成長及開業滿2個月，將來銀行6月起跑「將來超夏趴」激推超多優惠，其中最受存戶喜愛的優利存款，更推出零門檻的強檔專案：活儲6萬元內享3％優惠利率，6~30萬元享1.25％，逾30萬元則享1％且額度無上限。

不僅如此，廣受市場好評的「刷卡最高回饋5％」活動將延長至8月底，再疊加現有的每月刷將將卡滿1688元送N倍券，算得精的消費者應該已發現，這波「將來超夏趴」等於是刷卡消費打了95折外，還有6＋6萬元，共12萬元的存款可享3％高息優惠。

為因應接下來即將到來的用電旺季，「將來超夏趴」更端出一鍵開啟「帳單自動扣繳」享10％回饋的吸睛優惠，只要透過將來銀行APP輕鬆設定自動扣繳水電費，或中華電信手機、市話及HiNet帳單，就能享有帳單金額10％的Ｎ點（每月最高50點）回饋，還可免去過往由紙本設定帳單自動扣繳的漫長等待期。