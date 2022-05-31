大力推動綠色運輸，台中市政府近年來提出「iBike倍增計畫」，目前新增站點已超過1000處，但市議員周永鴻指出，若以每站平均共用人數來計算，原台中縣區較原市區仍高，顯示城鄉差距的情況仍然很大，要求加強在原縣區增設站點。

周永鴻說，目前台中市增設的YouBike2.0站點共有1082站，若以全市市民來計算，平均每2589人共享一站，但若細分城鄉，以潭子、大雅、神岡來說，潭子區目前有29站、平均每3748人共享一站，大雅及神岡則分別為6344、6446人共享一站，是整體平均的數倍。

周永鴻強調，市府增設YouBike站點，也應考量城鄉問題，在提出接下來的設置期程、加強大眾運輸串聯等方面，都應持續加強原縣區站點設置，藉此提升公共運輸品質。

交通局指出，YouBike2.0設置的要點，目前以軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊設置為優先，並採取區域性設站的規畫，未來將持續山海屯區規畫新設站點，加強串聯YouBike2.0及公車站點。