中央流行疫情指揮中心今日表示，網傳「蔡英文下令孩童燒到41度才准收治」為不實訊息，請民眾切勿轉傳，以免觸法。中央流行疫情指揮官陳時中表示，國內兒童居家照護指引從未出現高燒41度才准收治，此項假消息已嚴重影響民心，將提醒檢調嚴查嚴辦。

居家照護警訊表徵及119送醫/緊急自行就醫條件。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，根據指揮中心頒布的兒童新冠居家照護警訊表徵與緊急送醫條件，就醫警訊包含發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷、冒冷汗，退燒後持續活動力不佳，退燒後持續呼吸急促、喘或胸悶胸痛，持續性嘔吐、頭痛或腹瀉，超過12小時未進食或未解尿。

兒童腦嚴重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

119送醫以及緊急自行就醫條件則包含兒童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94％、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等，陳時中說，絕對沒有燒到41度才准就醫這一項。

根據指揮中心所公布近期流傳的假消息，其內文寫道「蔡英文下令孩童燒到41度才准收治，能弄死一個算一個」，圖片上還有「低等賤民」四字浮水印，陳時中強調，總統對於專業的事情確實會提供相關意見與指揮中心討論，但對於住院、診察標準絕不會下令，這份假訊息使用惡劣言詞已對民心造成很大影響，將提醒檢調嚴查嚴辦。

陳時中也提醒，兒童感染新冠後的腦炎徵兆包含體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等，呼籲家長觀察到類似症狀應立即就醫評估。