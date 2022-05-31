葉穎時隔三年重新出發推出新專輯。（流聲映樂工作室提供）

葉穎繼上一張專輯《生滅》後時隔3年，帶著全新創作專輯《活得像自己的名字》回歸，葉穎歷經心因性失聲低潮後，經過靈性療法與停下腳步自我重整，領悟答案並非戰勝自己，而是接受自己才能活出自我價值，葉穎並開心公布《活得像自己的名字》實體專輯及台北、高雄演唱會於5／31(二)同步啟動預購。

葉穎經歷失聲低潮後，尋求中醫、或耳鼻喉科透過儀器檢查聲帶竟然都沒異狀，查不出失聲原因，當時她唯一倚賴生活收入的喉嚨竟然罷工，讓她心情極度低落，在某次回家爬樓梯時突然閃神，從二樓梯間失足摔下造成左腿楔型骨骨折休養3個月，接二連三出狀況讓她更感到孤獨害怕又自卑，足足與外界斷絕聯繫半年。

經歷低潮沈殿讓她決定正視失聲根本問題，心因性失聲是來自精神情緒壓力與自我否定產生的突發性嗓音障礙，症狀病因來自「心」讓她認真思考：「我的心怎麼了？」。面對障礙的葉穎決定拋下一切羈絆，前往台東放飛自我生活一個多月，每天騎著車尋找不同的海岸線，待在海邊放空一下午聆聽海潮聲，向大自然汲取能量療癒身心靈；過程中一路積累紀錄音樂靈感，同時研究心靈與情緒議題，隨著心境轉化歷時兩年淬鍊出充滿心靈療能的音樂作品。

葉穎《活得像自己的名字》新專輯耗費百萬更投入許多苦心，她也宣布《活得像自己的名字＿＿Spark！星球》入境 演唱會將於7／22(五)20：00『台北Legacy音樂展演空間』、7／24(日)20：00高雄『LIVE WAREHOUSE小庫』舉辦，門票於Indivox開賣。