國泰永續高股息(00878)進行半年度成分股調整，新增華新(1605)、上海商銀(5876)、元太(8069)、可成(2474)、大聯大(3702)等五檔，並刪除友達(2409)、鴻準(2354)、統一超(2912)、世界(5347)等四檔個股，整體指數調整於2022年5月31日收盤後完成生效。

台股在4、5月經歷較大修正、消化國際市場利空後，已見反覆築底跡象，市場將逐漸回歸基本面。法人分析，目前美股尚未回穩且台股上方仍有均線反壓，短線仍需來回震盪化解賣壓，建議投資人可先透過定期定額的方式分批承接，等待台股量能回升帶動反彈。

在過去這一波台股修正當中，高股息相關的族群及ETF表現相對抗跌，其中受到存股族關注的國泰永續高股息ETF在這段期間中，市場認同度進一步提升。根據證交所、集保結算所和投信投顧公會資料，其截至4月底止，定期定額扣款戶數，已連續14個月上升，且截至上周五（5/27），00878受益人數已達529,279人，基金規模亦來到新台幣729億元，目前已成為國內規模最大的ESG主題ETF。同時於今年5月16日時，00878也已躍居台灣發行流通量最大的原型ETF，並成為國內首檔發行量超過400萬張的原型ETF。