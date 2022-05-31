搶攻行動支付市占，LINE Pay瞄準吃貨出招，瞄準「夯咖啡」、「夯茶飲」、「夯蔬食」合作店家狂灑上百萬點紅包和優惠神券。即日起至6月底，LINE Pay用戶於指定咖啡、茶飲店家消費滿額抽紅包，有機會直接將免費飲品帶回家，人氣蔬食餐廳消費滿額立即享LINE POINTS 10％回饋，於LINE Pay「合作通路」上點選指定主題標籤，再領取NT$5、NT$30、NT$50加碼優惠券。

不僅如此，LINE Pay續推Uber Eats消費滿額回饋搶攻宅美食商機，6月12日前再撒35萬份紅包、包包有獎; 六月於momo、PChome、光南、博客來、加油站等指定合作通路使用LINE Pay消費，皆有機會獲得高額回饋。

LINE Pay一口氣集結全台40家知名咖啡廳、話題茶飲和人氣蔬食餐廳推出超強支付優惠。LINE Pay用戶於Flash Coffee、CAFE!N、COFFEE LAW等指定咖啡名店消費滿NT$99即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 99點回饋，點選LINE Pay「合作通路」中的「夯咖啡」標籤，再加碼領取NT$30專屬優惠券; 指定連鎖茶飲品牌包括再睡5分鐘、約翰紅茶公司、萬波島嶼紅茶等話題茶飲店消費滿NT$50即有機會獲得LINE POINTS 50點紅包，點選「合作通路」的「夯茶飲」標籤再額外領取NT$5優惠券，兩項支付回饋最高等同豪氣送LINE Pay用戶免費喝飲品。

解救夏日胃口，走一趟蔬食餐廳換換口味，LINE Pay攜手Herbivore、Miacucina、小小樹食等時尚蔬食品牌推出單筆消費滿NT$500立即享有LINE POINTS 10％回饋，拿出手機點選LINE Pay「合作通路」中的「夯蔬食」標籤，再加碼領取NT$50專屬優惠券，LINE Pay滿滿誠意邀請老饕們輕鬆吃好喝滿，活動一路到六月底截止。

因應行動網購需求及用戶好評支持，LINE Pay攜手Uber Eats平台持續加碼回饋，6月12日前再發出35萬份紅包，鼓勵用戶使用零接觸支付體驗美食生鮮外帶外送的便利性。即日起於Uber Eats平台使用LINE Pay單筆消費滿NT$269可獲贈紅包一份，最高有機會抽中LINE POINTS 66點(每帳號最高限得30份紅包)。因應618網購節提前開戰，LINE Pay與momo、PChome推出夜間快閃購物驚喜，6月17日20：00-23：00於兩大電商平台購物單筆消費滿NT$12000可享LINE POINTS 4％回饋，滿NT$24000再享7％回饋，等同最高享有11％回饋。