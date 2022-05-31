道奇球星貝茲在5月份氣勢如虹。（美聯社）

海盜隊31日與道奇打了精采的一仗，藉著兩發全壘打取得先機的海盜隊，比賽中段遭遇道奇反攻，並且在第8局被道奇超前，最後第9局藉著道奇守備失誤奪回領先，終場以6比5力壓地主道奇。

雖然打了敗仗，道奇外野手貝茲（Mookie Betts）依然表現英勇，單場3支安打，包含1轟和1支二壘打，改寫隊史5月最多壘打數紀錄（22個）。原先的紀錄保持者是傳奇人物傑奇羅賓森（Jackie Robinson），此外這是貝茲本季第15號全壘打（單月12轟），全聯盟僅次於洋基賈吉（Aaron Judge）的18轟。

道奇投手伯勒（Walker Buehler）先發6局丟4分，挨了一記3分炮與陽春炮，退場時隊友追到1分差距。第8局道奇再度反攻，崔騰納（Trea Turner）擊出二壘打，「紅鬍子」騰納（Justin Turner）又一支二壘打送回追平分，「雙騰納」幫伯勒敗投解套。

第9局道奇守護神金柏若（Craig Kimbrel）登板，投出四壞保送，暴投被跑到二壘，然後裴瑞茲（Michael Perez）安打追平，裴瑞茲隨即退場換上代跑查維茲（Michael Chavis）。在這關鍵時刻道奇一壘金手套弗里曼（Freddie Freeman）漏接了一顆內野滾地球，查維茲趁機從二壘衝回本壘攻下致勝分！

海盜賽前從守護者的DFA讓渡名單接收了張育成，為此他們DFA了內野手塔克（Cole Tucker）以清出空間，海盜農場今年初也簽下另一位台灣選手張弘稜。