來自美國的百威啤酒（Budweiser）在台掀起潮風，與金曲獎視覺設計大師顏伯駿攜手聯名推出Reverse限定設計罐和限量潮品，一上架就有多位音樂人、部落客、時尚潮人推薦追捧，百威啤氣更首次跨界元宇宙推出時下最夯的NFT，幸運擁有NFT的粉絲可連續三年優先兌換限量版啤酒，百威挑戰跨界的新高度，呼應「真我至上」的品牌精神。

百威啤酒「Budweiser X 顏伯駿」聯名啤酒禮盒。（Budweiser提供）

全新登場的「Budweiser X 顏伯駿」Reverse限定設計罐將宇宙重新拆解再定義，「Reverse」一詞源自Re + Universe，透過宇宙狂想解構百威罐身，以永遠保持好奇的初心，猶如進入百威啤酒罐內的平行空間，玩轉出充滿音樂、流行、藝術的百威宇宙，Reverse限定設計罐即日起於各大通路陸續上架，數量有限，售完為止。

Multiverse多重宇宙樂團以個性演繹「Budweiser X 顏伯駿」聯名啤酒與潮品。（Budweiser提供）

顏伯駿表示，創作上總是透過不斷的再定義，一一解構、再重組，找到傳達理念的新符碼，唯有無法被定義的「真我」，才能無限擴充，因此他藉由音樂、藝術、宇宙等元素重新拆解再重新定義，演繹「宇宙狂想，真我至上」的百威精神。

饒舌歌手莫宰羊個性演繹「Budweiser X 顏伯駿」聯名啤酒與潮品。（Budweiser提供）

百威以多元的包容力支持年輕人展現自我，勇於跳脫傳統框架、自由表率，新生代饒舌歌手莫宰羊、高顏值人氣YouTuber阿卡貝拉和饒舌團體Multiverse多重宇宙等演繹百威聯名系列潮品，詮釋百威宇宙肆意狂想，展現不設限的真我價值與多元文化包容。

YouTuber阿卡貝拉以高顏值演繹「Budweiser X 顏伯駿」聯名啤酒與潮品。（Budweiser提供）

除了追趕潮流時尚，百威啤酒與知名NFT交易平台OurSong合作推出神秘NFT空投計劃，透過跨宇宙開創更大百威宇宙，並與創作者與粉絲一起分享，即起至7月25日中午12點前，只要與實體百威Reverse限定設計罐合照，發佈Instagram貼文附上「#百威啤酒」、「#宇宙狂想真我至上」，就可機會成為NFT的持有者，可連續三年優先兌換限定版百威啤酒一箱。

百威啤酒「Budweiser X 顏伯駿」聯名告示牌。（Budweiser提供）

百威啤酒「Budweiser X 顏伯駿」聯名漁夫帽。（Budweiser提供）

深受時尚潮人喜愛的百威聯名潮品同步登場，即起只要下載百威《ABInBev集點》APP並加入會員，用手機掃描百威罐裝啤酒拉環內側或瓶裝啤酒蓋內QR碼就可集點，共有漁夫帽、T恤、郵差包等13種贈品，送完為止。

另有設計師星級聯名禮盒加碼送T恤活動，即起至7月15日於7-11便利商店購買「Budweiser X顏伯駿」聯名禮盒組，附贈ABInBev 500點點數小卡，並有機會參加限量100件聯名T恤加碼抽獎活動。詳情請洽ABInBev集點官網：https://lihi1.com/ B2g8J

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