疫情嚴峻，民眾使用運具型態轉變，市區道路交通流量減少，但交通事故受傷人數卻增加3.9％，酒駕死亡人數也較去年同期增加3人，新北市長侯友宜表示，已責成警察局持續維護路口安全，加強取締酒駕，以降低交通事故的發生。

因應疫情，新北市5月道安大會今採視訊會議，侯友宜在視訊中指出，受到疫情影響，近期市區道路交通均量減少7到17％，捷運載客量減少29到40％，公車減少20到38％，請所有用路人遵守交通規則，路口減速慢行，提高警覺、注意路況，停讓行人通行。

交通警察大隊林泰裕表示，5月1日起，汐止區汐萬路3段、新莊區壽山路、台64線觀音山隧道等實施區間平均速率科技執法成效，整體違規下降4成、事故亦減少3成；另三重區重新橋機車道區間平均速率科技執法設備於5月底完成檢定後，預計於6月執法，提醒用路人依速限行駛，以確保自身及其他用路人的安全。

另針對台2線濱海公路大型車輛事故頻傳，交通部公路總局第一區養護工程處段長張育瑋提出「台2線濱海公路交通安全改善」，報告指出台2線瑞芳至貢寮路段，沿線因地形及道路使用特性，且易受氣候影響，大型車輛較易發生翻覆等交通事故，基隆工務段已針對道路視距、車道配置、速限調整及相關交通工程進行改善，期降低事故風險，增加行車安全。