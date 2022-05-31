《怪獸死了怎麼辦》電影海報可見超大怪獸的身形。（車庫提供）

傑尼斯偶像團體「Hey! Say! JUMP」人氣成員山田涼介推出最新電影作品《怪獸死了怎麼辦》，攜手《神劍闖江湖》土屋太鳳、《花束般的戀愛》小田切讓、《鳩的擊退法》濱田岳等人，挑戰比「打倒怪獸」更艱難的任務。

《怪獸死了怎麼辦》由《時效警察》系列日本鬼才導演三木聰自編自導，劇情講述讓人類陷入恐慌的大怪獸，某天突然被強烈的光芒包圍而死去，看似解除了國家的危機，但是那具「巨大屍體」該由誰、如何處理呢？特務隊員帶刀新太（山田涼介飾）被賦予這項重大任務，沒想到攸關人類存亡、更大的危機正在等著他們。

這部作品也是山田涼介首次主演特攝電影，他表示：「我想我的演員生涯今後也會繼續下去，這部電影是其中很重要的1部作品。跨越了許多困難，終於完成了這部作品，在故事最後有著令所有人都會大吃一驚的結局。」並強調希望觀賞過的觀眾不要暴雷。

電影中的巨大怪獸，總長（頭至尾巴）約380公尺、高度（倒下腳部高舉的狀態，腳趾至高處至身體）約155公尺，是由為《平成哥吉拉》、《超人力霸王》系列製作怪獸的知名造型設計師若狹新一操刀，打造出堪稱日本電影史上最大型的怪獸，而電影的主題更是前所未見，圍繞在怪獸死後的善後處理工作。

被問到如果世上真的出現怪獸的屍骸，會想要如何處理？山田涼介煩惱了一番後表示：「應該要召集日本全國的人，一起烤來吃吧？大家邊吃邊討論『這個部位真好吃』之類的，做成燒肉或許還不錯。」展現出幽默的一面；小田切讓則抱持不同看法：「人們擅自覺得大怪獸的屍體為人類帶來困擾，但只要放著不管，總有一天會回歸大自然吧，因此不該處理牠。」讓大怪獸交由自然原理處置。電影6月24日在台上映。