夏天盛產的水果荔枝，多汁又美味，總讓人忍不住一顆接一顆吞下肚，但營養師高敏敏提醒，荔枝的熱量、甜度都比其他水果還要更高，建議一次吃5到6顆即可，且一天只吃1到2次，另外糖尿病、高血脂、控制醣份的人，要特別注意份量，避免血糖波動、血脂肪飆升。

營養師高敏敏在臉書粉專發文，以常見的荔枝品種「玉荷包」、「黑葉」進行比較，其中玉荷包荔枝的果肉細緻多汁，產量少所以價格較貴，一顆的熱量有12大卡，膳食纖維含0.1克，維生素C有10.9毫克，鉀則含有34毫克；而黑葉荔枝是台灣主要栽種的品種，口感香甜好吃，一顆的熱量為9大卡，膳食纖維也是0.1克，維生素C含6.6毫克，鉀則有27毫克。

高敏敏指出，不管什麼品種的荔枝都是小小一顆，感覺沒有負擔，很容易讓人一口接一口，停不下來，但事實上荔枝的熱量和甜度和其他水果比較算高的，以同樣100克的芭樂為例，醣份含有9.8克，100克的荔枝醣份則有17.3克，幾乎要高出1倍。

因此高敏敏建議，荔枝一次只要吃5到6顆即可，且一天只吃1到2次，尤其糖尿病、高血脂、控制醣份的人更要注意份量，避免血糖波動、血脂肪飆高。但吃荔枝其實也有好處，其富含維生素C，可以保護細胞、修復組織、增加免疫力，是很好的維他命C水果。