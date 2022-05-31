墜機影片曝光 AT-3教練機起飛5分鐘 墜毀農田飛官殉職（翻攝自記者爆料網）

空軍官校23歲少尉飛官徐大鈞，今（31日）上午8時3分在岡山基地駕駛AT-3教練機進行第2次單飛訓練，卻意外墜毀岡山田厝一路農田殉職。消防人員趕到場時，見到教練機整架碎裂，殘骸大規模四散在田裡，機身還冒出濃煙，稍早墜機影片曝光。

透過影片可見，徐大鈞所駕的教練機在空中急速下降，墜毀農田後，天空瞬間竄起濃密的灰煙，十分駭人；目擊民眾表示，當時聽到宛如爆炸「碰」的一巨大聲響，嚇得衝出查看，只看到濃煙擊毀團竄起，當下不知道發生何事，於是立刻報警，事後上前察看時才發現是飛機失事。

回顧事發過程，高雄空軍官校高級組一架AT-3教練機，上午8時3分起飛進行訓練，5分鐘後在雷達上光點消失，經確認消失機號的飛官為徐大鈞少尉；隨後高雄消防局也獲報，稱田厝一路77號附近發生墜機意外，經空軍官校人員趕赴現場，發現機身還有濃煙，另有一具男性遺體，確定身分為徐大鈞少尉。

空軍司令部上午記者會指出，今天天氣良好適合訓練，事故發生時也有其他教練機正訓練中，徐大鈞於今早8時03分起飛，8時06分於機場東北約5浬處失聯，立即展開搜救行動，發現機體殘骸的同時也發現飛行員殉職，抵達現場時人位於飛機附近，但不曾接獲跳傘訊號，到底有無跳傘行為還要做確認。

空軍司令部表示，殉職的徐大鈞今年23歲，為空軍官校110年班學員，總飛行時間116小時，本機種飛行時間24小時，設籍新北市、未婚，於5月18日進行本機種的首次單飛，曾進行多次雙飛訓練，今天為第2次單飛訓練，先由教官帶飛一次，確認其狀況正常，才讓他進行單飛練習，且徐大鈞起飛後曾回報各狀況正常，不料雷達光點突然消失。