大里是草嶺古道山徑主要入口，將結合天公廟與大里老街，活化空間、聚落地方創生，創造青年回流機會，打造休閒慢活的「蘭調濱海藝術村」。（舊草嶺隧道）（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

雪隧開通後，宜蘭縣頭城鎮沿海5個漁村，因行經濱海公路的遊客大幅減少，導致經濟發展大受衝擊；遂宜蘭縣政府跟中央申請補助，以2億2160元的經費推動「蘭海鐵道五漁村」計畫，透過軟硬體建設，打造「台灣最美之山海漁鐵博物館」及頭城特有的體驗旅遊品牌，預定2023年12月完成。

宜蘭縣政府工旅處表示，頭城是台北跟宜蘭的重要樞紐，因雪隧通車後，遊客較少行駛濱海公路，使頭城鎮沿海石城、大里、大溪、梗枋及外澳，5漁村的經濟受影響，遂縣府提出「蘭海鐵道五漁村-台灣最美之山海漁鐵博物館」計畫，打造蘭調生活，結合5漁村的特色推套裝行程，帶動地方創生、觀光經濟。

工旅處表示，透過此計畫，將石城、大里、大溪、梗枋及外澳，各有的豐富自然資源與地理優勢，活化空間、建設遊客服務中心，並結合5個漁村、5個車站、5個漁港，做出市場區隔、不同定位，打造頭城特有的體驗旅遊品牌。

工旅處指出，石城是離台北最近第1個可以看海的山海驛站，也是台灣第1傳統定置魚網基地，規劃把社區活動中心改造為定置漁網文化、海洋體驗服務中心，為「親子海洋體驗基地」；大里是草嶺古道山徑主要入口，將結合天公廟與大里老街，活化空間、聚落地方創生，創造青年回流機會，打造休閒慢活的「蘭調濱海藝術村」。

大溪漁港的新鮮漁獲聞名全台，加上龜山島的深度旅遊，預計建置龜山島漁文化旅遊服務中，為龜島文化底蘊的「現撈仔海鮮廚房」，未來也將規劃全球十二酷島的深度體驗，龜山島航線的海上藍色公路，兼具知性及感性的海上生態公園。

梗訪則是定位為里山里海的「綠色旅遊基地」，與在地漁業合作、建置明日之舟漁文創市集，創造獨有品牌，並重現沿海舊草嶺鐵道的懷舊風情；外澳是衝浪者的天堂，將打造為國際觀光等級的「3D極限運動基地」。

工旅處強調，此計畫將提升地方產業價值及創造永續的觀光環境，增加地方就業機會，吸引青年回流，並優質化主題旅遊行程及多元體驗項目，盼能增加遊客量、延長旅客停留時間。