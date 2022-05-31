苗栗今天確診分佈情況。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天31日新增新冠肺炎本土確診1970例，其中男性977人、女性993人，年齡分布1歲以下至94歲，衛生局長張蕊仙指出，即日起5至11歲兒童新冠疫苗接種作業，除可向合約醫療院所預約後施打外，將由醫院或衛生所醫療團隊入校園集中提供疫苗接種，在校園停止實體課程時段，家長可以陪同兒童入校。

6月3日將在4大鄉鎮市成立大型接種站供幼兒園集中接種，當日場次時段結束後，將規畫開放滿5歲但未入學本縣幼童接種BNT疫苗，將採定時定額預約後接種，執行細項再另行公告。

需注意若曾為確診個案，須於確診康復3個月後才能接種疫苗，另外幼兒倘已施打第一劑莫德納者切勿再重複帶童施打。

符合第4劑疫苗以65歲以上長者為大宗，本縣5月底前65歲以上符合資格長者僅310人，6月份則約有3萬6千人可接種，衛生局將依符合接種的人數及時間陸續規劃接種站，執行細項再另行公告，提醒民眾注意黃卡上第3劑施打時間，若已滿5個月可配合衛生局規劃場次踴躍接種。

衛生局指出，現在這階段，確診者解隔時不必再去做PCR跟快篩，民眾解除隔離後快篩出陽性不代表有傳染力，三個月內陰陽反覆，不只反應在PCR，也可能反應在快篩。國內目前也沒有新變異株，短時間內重複感染機率低。

鄉親如有症狀請先使用家用快篩試劑檢測，快篩陽性時經醫事人員確認，即可研判為確定病例。民眾快篩陽性時，請以視訊診療為第一優先，目前視訊診療診所有86家(西醫54家可確認診斷通報及開立抗病毒藥物；中醫32家可開立清冠一號）；54家西醫診所提供快篩陽診斷判定確診及藥品開立服務，為防疫分流均採預約、視訊方式。