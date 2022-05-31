立法院昨天處理《會計法》條文修正草案，藍綠甲級動員，甚至發生激烈肢體衝突，最終民進黨團以席次過半優勢強行通過。不過，今天傳出有民進黨立委陳歐珀、吳玉琴、張廖萬堅快篩陽性。

張廖萬堅今天在臉書表示，今天中午要北上出席院會前，覺得人有點疲倦，同時有流鼻涕及痰多的感冒症狀，馬上回家快篩，結果呈現陽性，已取消未來一周行程，台北辦公室也立即安排清消，目前身邊密切接觸者，包括助理及家人皆為快篩陰性，一切遵循防疫規範辦理。

陳歐珀也透過臉書表示，昨晚回到家，覺得喉嚨有點不舒服，快篩後是陰性，以為只是最近太過操勞，沒有放在心上。今天早上又預防性做了快篩，呈現淡淡的陽性反應，他已請辦公室同仁進行清消程序，並自主在家隔離。不過服務不會中斷，請大家還是要密切注意自身的健康狀況。

吳玉琴說，今天早上有點發燒，快篩結果呈現陽性。稍晚會依規定填寫確診個案自主回報疫調系統，取消一周的行程，會議改為線上。這三天有和我接觸過的人，請注意自身健康狀況，同仁們也將快篩，工作不會中斷。