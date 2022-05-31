鄭宏輝30日晚間9時許，特別將臉書封面照從本來的「升級新竹」，換成「台灣派 會做事」。（圖／取自鄭宏輝臉書）

行政院顧問鄭宏輝爭取代表民進黨參選新竹市長，近期拋出多項重大政策與理念。鄭30日特地將臉書封面照換成，寫著「台灣派 會做事」6個大字的海報，上面不僅以黃色顯眼字體突顯「台灣派」、「HSINCHU」、「新竹市長參選人」這三個詞彙，更在姓名前寫上「台大碩士」，展現高學歷專業形象。

鄭宏輝30日晚間9時許，特別將臉書封面照從本來的「升級新竹」，換成「台灣派 會做事」，新版封面照特別強調「台灣派」、「HSINCHU」、「新竹市長參選人」這三個重點，並在姓名前寫上大大的「台大碩士」四個字。

鄭宏輝表示，「台灣派 會做事」是他守護台灣、建設新竹的態度。鄭指出，所謂的「台灣派」，代表的就是團結每個認同台灣、守護台灣的人；而他也將會為台灣、為新竹繼續拚。

鄭宏輝換臉書封面照的舉動，引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「唯一支持輝哥」、「加油！輝哥加油！繼續努力」、「支持會做事支持鄭宏輝！」「台灣派！支持輝哥」、「台大碩士會做事，輝哥硬硬硬、拚拚拚」。