疫情讓許多人的收入受到影響，眼看2022年上半年快過完了，究竟何時財神爺才會降臨？《搜狐網》運勢命理專欄分析，生肖鼠、狗、猴今年下半年財運大爆發，不僅能一舉翻身，還能迎來二次大運，口袋賺飽飽。

▍生肖鼠

生肖鼠五行屬水，與2022下半年的五行形成金水生財局，有好運降臨，比中獎更幸運，存款暴漲，不僅有機會告別前一段時間諸事不順的情況，一舉翻身成為人上人，在接下來的四個月財旺桃花盛開，有望脫單。通過不斷的努力奮鬥，相信在不久的將來，生肖鼠將迎來三星拱照，整體的發展將大有可為。建議不要總是熬夜，容易傷身。

▍生肖狗

生肖狗五行屬土，他們待人謙虛，容易給人覺得溫暖，等到2022年底，1958年、1970年出生的生肖狗陽氣旺盛，月支五行火合作，構建火土生財局，時間一到，在吉星的呵護下有了二次大運，人生揚帆遠航，充滿光明。另外，生肖狗在今後一周裡，命宮遇上「暴敗」、「浮沉」凶星，健康運有點不妙，要注意精神不好的問題。

▍生肖猴

生肖猴五行屬金，他們性格豁達正直，喜歡探聽別人的小秘密，到了年底，1956、1992年出生的生肖猴陰陽轉化，五行土相助，構建土金生財局，財運變超好，跟著幸福奔跑。另外，生肖猴在接下來的兩個月裡會經手一個大項目，並從中受益。建議可以在工作中多展示自己的才能，對未來一定有幫助，相信生活不會虧待每一個人。