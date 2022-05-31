去年泰國來台工作的外籍男移工阿塔，因懷疑同宿舍的移工竊取襪子發生口角，竟持刀刺死對方，造成年僅25歲的被害人大量失血死亡，台灣高等法院維持一審認定，依殺人罪將阿塔判刑15年，刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。可上訴。

阿塔與西瓦同為泰國籍移工，都居住在公司所提供之桃園市新屋區宿舍，去年5月9日晚上阿塔在宿舍曬衣間內，因遭西瓦懷疑竊取襪子而生口角爭執後，即自宿舍內拿取水果刀，將刺西瓦左胸，再向西瓦頸部刺擊。

其他移工見狀將阿塔及西瓦分開後，阿塔逕自從宿舍門口離去，西瓦則因傷重失血倒臥宿舍餐廳地面，雖經送醫救治，仍因遭阿塔第1刀刺穿心臟及左肺，導致左肺肋膜囊腔內大量出血及血胸死亡。

一審桃園地方法院及二審高院都認為，阿塔持刀刺死被害人，令被害人家屬痛失至親，造成難以抹滅之傷痛，犯罪所生危害及對社會治安影響甚鉅，且迄今未與被害人家屬達成和解，依殺人罪判刑15年。